Pes yani! Sineklerin insanları ısırma amacı bakın neymiş... Kaşıntısı ayrı, yanması ayrı dert...Sivrisinekler tarafından ısırılmayan, o duyguyu bilmeyen insan yoktur. Peki, sinekler neden insanları ısırır? Açıklıyoruz...

Sıcak havalarla birlikte sivrisinek kabusları da başladı. Özellikle geceleri uykuları zehir eden sivrisinekler, vız vız geçmeye başladı.

Isırıktan kaçmak neredeyse imkansız...

Sivrisinekler mutlaka bir yerlerde bir yerinizden yakalar.

Kırmızı nokta hatta yara olan, kaşıdıkça kaşınan, bir türlü geçmek bilmeyen sivrisinek ısırıkları herkesi bıktırıyor.

Peki, hiç düşündünüz mü sinekler neden insanları ısırıyor? Asla karın doyurmak için değil...

O zaman sivrisinek neden ısırır? İnsanları ısırmalarındaki amaç ne? Buyrunuz...

Isırıyorlar çünkü;

Sivrisinekler insanları yiyecek elde etmek için ısırmıyor çünkü buna ihtiyacı yok. Sinekler günlük besinlerini bitki nektarlarından elde ediyor.

Sadece dişi sivrisinekler ısırıyor ve bu ısırmanın amacı, kendi yumurtalarını oluşturabilmek için ihtiyaçları olan proteinleri insan kanından almak.