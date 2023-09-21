Peygamberimiz de yapardı! Yemeklerden önce ağzınıza tuz koyup emerseniz… Prof Dr Canan Karatay, sağlık için büyük sırrı verdi. Üstüne basa basa “Ağzınıza tuz koyup emin” dedi. Peygamberimiz de böyle yaparmış. Ağza tuz koyup emmek bakın ne işe yarıyor…

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Türkiye'nin sağlıklı yaşam ve beslenme konusundaki önde gelen isimlerinden biri olan Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamalarıyla yine gündeme bomba gibi düştü.

Canan Karatay bu kez, sigara bırakmak isteyenler için oldukça ilginç bir yöntem sunuyor.

Sigara bağımlılığından kurtulma çabasında olanlara önerilerde bulunan Karatay, her evde kaya tuzunun bulunması gerektiğini söyledi.

Tansiyon konusundaki endişelere rağmen, tuza ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Karatay, Peygamber Efendimiz’in de her yemekten önce tuz yediğini ekledi.

Siz de yemeklerden önce ağza tuz koyup emerseniz bakın neler oluyor...

Sigara bırakmada en iyi yöntem!

Sigara bağımlılığı olan kişilere öneride bulunan Karatay, kaya tuzu tüketmeleri gerektiğini şu sözlerle vurguladı:

"Kaya tuzu tuz değildir. Kaya tuzunun yüzde 30-35'i tuzdur yüzde 80'i mineraldir. Katkı maddesi olmadan vücuda girmesi lazım. Yurt dışında tuz tedavi odaları var. Evimde kaya tuzu lambaları var.

Kaya tuzu vücuttaki tüm metalleri atar. Kaya tuzu emdiğiniz zaman ağzınızda bozulmuş olan tat duyguları reset olur. Hazır yiyecekler dilde 5. Bir tat duyusu geliştiriyor. Çocuklar, gençler kadınlar kola, şekerli içeceklerde bunu arıyor.

İşte bunu resetlemek için veya sigarayı bırakmak istiyorsanız ağzınıza tuz koyup emeceksiniz. Peygamber efendimiz her yemekten önce tuz yemez miydi?"