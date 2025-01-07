Pilavın içine 1 kaşık ekleyin: Kalorisi düşüyor, lezzeti artıyor…

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Pilav, pek çok kişinin vazgeçilmezi olan bir yemek.

Ancak, içerdiği yüksek karbonhidrat ve nişasta nedeniyle, diyet yapanlar için genellikle yasaklı gıdalar arasında yer alıyor.

Pirinç pilavının kalorisi, diyet yapanları düşündüren en büyük faktörlerden biri. Ama endişelenmenize gerek yok!

Sağlıklı ve diyet dostu bir pilav yapmanın sırrı ortaya çıktı.

1 KAŞIK EKLEMEK YETİYOR

Çoğu kişi, pilavı pişirirken ayçiçek yağı ya da tereyağını tercih eder. Ancak, pirinç pilavına hindistancevizi yağı ekleyebilirsiniz.

Yapılan araştırmalar, hindistancevizi yağının pilavın içeriğindeki nişasta miktarını artırarak vücudun sindirim sürecine etki ettiğini gösteriyor.

Hindistancevizi yağı, pilavdaki nişastayı daha zor sindirilebilir hale getiriyor. Bu durum, vücudun zararlı maddeleri daha kolay ayıkladığı ve kan şekerini yükseltmeden vücuttan atılmasını sağladığı anlamına geliyor.

Bu yöntem, kan şekerinin daha dengeli seyretmesini sağlayarak, pilavın zararlı etkilerinden kaçınmanıza yardımcı olur.