Pimapenleri ayarlayın, soğuk havayı kesin! O detay hayat kurtarıyor... Havaların soğumasıyla birlikte pencerelerden gelen soğuk hava herkesi üşütüyor. Oysa ki, pimapenlerin yaz-kış ayarının yapılması gerekiyor.

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Yaşam alanınızda pencerelerden gelen soğuk hava, hasta dahi edebilir.

Özellikle kışın, serin hava akımı pencerelerden içeri girer.

Oysa ki, bu durumu engellemek çok basittir.

Pimapen pencerelerde kış ayarı olduğundan birçok kişi habersiz.

Pencerelerin mevsimlere göre ayarlanabildiğini öğrenenler, pencerelerde yaz kış ayarı nasıl yapılır? sorusunun yanıtını arıyor.

İşte çözümü...

Kışa ayarlayın

Pimapen pencerelerde yaz kış ayarı yapmak, pencerenin havalandırma ve ısı yalıtımını kontrol etmenizi sağlar. Genellikle pimapen pencerelerde iki farklı pozisyon bulunur: kış ve yaz modu. İşte bu ayarı nasıl yapabileceğiniz adımlar:

Pencere kanadını tamamen açın, bu şekilde pencerenin çift kanatlı olduğu durumu görebilirsiniz.

Pimapen pencerenizin menteşe yanında veya alt kısmında genellikle bir kış ve yaz modu ayarı bulunur. Bu ayar genellikle bir düğme, kol veya kolu çevirme şeklinde olabilir.

Kış modu için, genellikle düğmeyi veya kolu saat yönünde çevirin.

Yaz modu için, düğmeyi veya kolu saat yönünün tersine çevirin.

Ayarları yaptıktan sonra pencere kanadını kapatın ve pencerenin sızdırmazlık contalarının doğru konumda olduğundan emin olun.

Dönemsel olarak pencerenizi kontrol edin ve ihtiyaca göre ayarları değiştirin.