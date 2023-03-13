Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında evinde Büyükçekmece Basketbol'u konuk edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Zorlu maçın detayları basketbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. 20 maçın geride kaldığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko bir maç eksikle 2. sırada yer alıyor. Sarı lacivertliler Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 19 maçta 17 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Lig'inde ligde oynadığı 19 maçta 14 galibiyet 5 mağlubiyet alarak 4. sırada yer alıyor. Basketbolseverler tarafından büyük bir heyecan ile beklenen maçın ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte maçın detayları.. Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı 13 Mart Pazartesi (bugün) günü saat 19:00'da oynanacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak.