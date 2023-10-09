Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu ikinci hafta maçında Pınar Karşıyaka’ya konuk oluyor. İşte Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçının detayları..

ensonhaber.com Pınar Karşıyaka ve Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu ikinci hafta maçında karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler güçlü iki ekibin mücadele edeceği maçın detaylarını yakından takip ediyor. Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk maçında deplasmanda Aliağa Petkim Spor’a 81-69 mağlup oldu. Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Pınar Karşıyaka ligdeki ikinci maçında taraftarı önünde Fenerbahçe Beko'yu yenmek istiyor. Öte yandan Dimitrios Itoudis'in çalıştırdığı Fenerbahçe Beko, Euroleague'de hafta içi konuk ettiği EA7 Emporio Armani Milano’yu 85-82 yenerek sezona galibiyetle başladı. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne de galibiyetle başlamıştı. Sarı lacivertliler ilk maçında Çağdaş Bodrum Spor’u 95-58 ile geçti. Peki, Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte zorlu mücadelenin detayları.. Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko maçı 9 Ekim Pazartesi (bugün) günü saat 20.30’da başlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 5 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Can Mavisu, Hüseyin Çelik, Erhan Gürsel hakem üçlüsü yönetecek.