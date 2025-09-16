Pirincin kurtlanmasını sarımsakla önleyin! İşte pratik saklama tekniği

Mutfakların vazgeçilmez temel gıdalarından biri olan pirinç, özellikle yaz aylarında nem ve sıcaklık nedeniyle kolayca kurtlanabiliyor.

Bu durum hem yiyeceklerin ziyan olmasına yol açıyor hem de sağlığı tehdit ediyor.

Ancak pirinci uzun süre taze tutmanın ve kurtlanmasını önlemenin oldukça pratik bir yöntemi bulunuyor.

Üstelik bunun için ihtiyacınız olan şey yalnızca birkaç tane doğal malzeme!

Uzmanların önerisine göre pirinç kavanozunun ya da saklama kabının içerisine birkaç diş kuru sarımsak koymak yeterli oluyor. Sarımsağın doğal yapısı, pirinçte böceklenme ve kurtlanmayı engelliyor.

Ayrıca pirince herhangi bir koku da geçmiyor. Sarımsak dışında, pirinci serin ve kuru bir ortamda, hava almayacak şekilde cam kavanozlarda saklamak da ömrünü uzatıyor.

Bunun yanında defne yaprağı, karanfil veya tuz da pirinçte böcek oluşumunu engelleyen diğer doğal yöntemler arasında gösteriliyor.

Bu basit yöntem sayesinde pirinciniz uzun süre taze kalıyor ve mutfakta israfın önüne geçiliyor.