Pişi hamuruna 1 yemek kaşığı ekleyin, balon gibi kabaracak Ev hanımlarının uzun zamandır merakla araştırdığı, pişinin balon gibi kabarması ve puf puf olması sırrı sonunda çözüldü! Artık mutfakta harikalar yaratmanın vakti geldi.

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Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı olan pişi, özellikle çayın yanında keyifle tüketiliyor.

Artık kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek, balon gibi kabaran pişi tarifini sizin için derledik!

Bu tarif sayesinde, evinizdeki kahvaltıları daha da keyifli hale getirebilirsiniz. Hem lezzetli hem de göz dolduran pişilerle güne harika bir başlangıç yapmaya ne dersiniz?

Bu yöntemle pişiler, uzun süre dinlendikçe daha fazla kabarıyor ve pişileriniz puf puf oluyor.

Pişiler puf puf olacak

· 5 su bardağı un (600 gr)

· 1 tatlı kaşığı tuz

· 1 tatlı kaşığı şeker

· 1 paket kuru instant maya (10 gr)

· 2 su bardağı ılık su (400 ml)

· Kızartmak için bol miktarda sıvı yağ

Yapılışı

Un, tuz, şeker ve mayayı yoğurma kabına alıp karıştırın. Üzerine ılık su ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Ardından hamuru streç filmle kaplayıp buzdolabında bir gece dinlendirin. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hamuru tezgaha alıp bezelere ayırın ve 10 dakika kadar dinlendirin.

Hamuru parmaklarınızla yuvarlayıp ortasına delik açarak pişilerin şeklini verin. Ardından bol kızgın yağda yüksek ateşte pişirin.

Afiyet olsun!