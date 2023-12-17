Piyasayı alt üst eden elektrikli otomobiller: Tesla bile gölgede kaldı Elektrikli otomobil sektöründe Kasım ayı, satışlarda adeta bir dönüşüm yaşattı. En çok satılan elektrikli otomobiller açıklandı. O marka, Tesla’yı bile tahtından etti.

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Otomobil sektöründe Kasım ayının sona ermesi, otomobil tutkunlarının dikkatini "en çok satılan sıfır km otomobiller" listesine çevirdi.

Uzun bir süredir zirvede olan Fiat Egea, bu defa listenin zirvesindeki yerini sağlamlaştırarak 2023 yılında en çok satılan otomobil markası oldu.

Ancak bu süreçte, elektrikli otomobil pazarında da büyük bir rekabet yaşandı.

Özellikle Togg ve Tesla arasındaki rekabet, otomobil tutkunlarının merakını sürekli canlı tuttu.

Kasım ayında en çok satılan elektrikli otomobiller listesi açıklandı. Otomobil devi, Kasım ayında Tesla'yı bile gölgede bıraktı.

Kasım ayının en çok satan elektrikli otomobilleri

Togg T10X v2: Türkiye'nin yerli ve milli ilk elektrikli otomobili Togg T10X, otomobil satışları kategorisinde dikkat çekici bir başarı elde etti. Kasım ayında 4,401 adetlik satış rakamına ulaşarak, genel otomobil satışları içinde dördüncü sıraya, elektrikli otomobiller kategorisinde ise birinci sıraya yerleşti. Böylelikle Tesla’yı geride bıraktı.

Tesla Model Y: Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Türkiye'deki tek modeli olan Model Y, Kasım ayında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Toplamda 900 adetlik satış rakamıyla, listenin ikinci sırasına yerleşti. Türkiye pazarında en çok satılan ithal elektrikli otomobiller arasında ise lider konumunu korudu.

Renault Megane E-Tech: Türkiye'nin sevilen aile otomobillerinden Megane, elektrikli ve SUV versiyonlarıyla otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Kasım ayında 602 adetlik satış rakamıyla Megane E-Tech, en çok satılan elektrikli otomobiller listesinde üçüncü sıraya yükseldi.

Skywell ET5: Çinli üretici Skywell'in Türkiye'de dikkat çeken modeli ET5, Kasım ayında gösterdiği performansla otomobil tutkunlarının radarında yer edindi. 500 adetlik satış rakamıyla ET5, elektrikli otomobil segmentinde dördüncü sıraya yükselerek önemli bir başarı elde etti ve markanın Türkiye pazarındaki etkisini gösterdi.

MG 4: MG markası, Türkiye pazarında yıllar önce satıştan çekildikten sonra elektriklenme stratejisiyle tekrar sahalara döndü. Kasım ayında elde ettiği 306 adetlik satış rakamıyla MG 4, elektrikli otomobil segmentindeki başarılı performansıyla dikkat çekerek beşinci sıraya yerleşti.