Piyasayı sarsacak otomobil: Resmen 390.000 TL! Fiat ve Renault hazır olsun Son dönemde artan araç fiyatları, vatandaşların bütçesini zorlarken, piyasayı altüst edecek bu otomobil 390.000 TL'den satışa çıkıyor. Vatandaşların gözü o tarihte! Kapış kapış gidecek…

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Son dönemlerde artan otomobil fiyatları, birçok vatandaş için hayal olmuştu.

Çinli otomobil markası Changan, Türkiye piyasasında büyük bir devrim yapmaya hazırlanıyor.

390.000 TL'lik aracıyla piyasayı alt üst edecek olan şirket, tüm gözlerin çevrildiği tarihi bekliyor.

Düşük fiyat ve yüksek satış stratejisi ile piyasaya girmeyi planlayan Changan, büyük ilgi görmeye aday.

Uygun fiyatlı aracıyla herkesin dikkatini çeken Çinli şirket, 390.000 TL'ye araç sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşı heyecanlandırıyor.

Bu fırsatı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, arabanın satışa çıkacağı tarihi ve detaylarını merak ediyor.

Satışa çıkacağı tarih belli oldu!

Çinli otomobil üreticisi Changan, Türkiye pazarına Alsvin modeliyle giriş yapmaya hazırlanıyor. Göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken bu B segmenti sedan araç, Türk otomobilseverlerin ilgisini çekmeyi başardı.

En düşük donanım seviyesinin yaklaşık 8.000 Euro fiyatla satışa sunulacağı belirtilen aracın Türkiye'deki satış fiyatı ise KDV ve ÖTV dahil olmak üzere yaklaşık 390.000 TL civarında olacak.

2024 yılının ilk ayında Türkiye pazarına girmesi beklenen aracın kapış kapış satılması bekleniyor.