Plan yapacaklar dikkat! Geliyor... Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna dair detaylı raporu resmi internet sitesinde yayınladı. Yayınlanan raporu görmeden dışarı çıkmak istemeyenler ise "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, Yarın hava nasıl olacak?

Sabah işe ya da okula gitmeye hazırlananlar, hava durumunu merak ediyor. Özellikle uzun zamandır güneşe teslim olan İstanbul, bugün yağışlı bir havaya uyandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok ili de sağanak yağış nedeniyle uyardı. Bunun üzerine hava durumu merak edilmeye başlandı.

Bugünü bitiren vatandaşlar da yarın dışarı çıkmadan önce, "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Yarın hava nasıl olacak? İşte yanıtı...

Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege'de birçok kenti sarı kodla uyardı. Ayrıca, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki toplam 9 ilin hava durumu önümüzdeki günlerde de sağanak yağışlı olacak.

Ülke, yağmurun etkisi altına giriyor. İşte il il, gün gün Meteoroloji'nin hava tahmin raporu...

BOLU

4 Mayıs 2023 Perşembe

Sabah: 22°C Akşam: 5°C Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

5 Mayıs 2023 Cuma

Sabah: 19°C Akşam: 9°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

6 Mayıs 2023 Cumartesi

Sabah: 16°C Akşam: 9°C Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

7 Mayıs 2023 Pazar

Sabah: 14°C Akşam: 9°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

ANKARA

4 Mayıs 2023 Perşembe

Sabah: 22°C Akşam: 9°C Çok Bulutlu

5 Mayıs 2023 Cuma

Sabah: 22°C Akşam: 9°C Parçalı Bulutlu

6 Mayıs 2023 Cumartesi

Sabah: 21°C Akşam: 12°C Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

7 Mayıs 2023 Pazar

Sabah: 16°C Akşam: 11°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

İSTANBUL

4 Mayıs 2023 Perşembe

Sabah: 20°C Akşam: 12°C Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

5 Mayıs 2023 Cuma

Sabah: 18°C Akşam: 11°C Parçalı Bulutlu

6 Mayıs 2023 Cumartesi

Sabah: 17°C Akşam: 12°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

7 Mayıs 2023 Pazar

Sabah: 17 °C Akşam: 12 °C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

KOCAELİ

4 Mayıs 2023 Perşembe

Sabah: 22°C Akşam: 14°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

5 Mayıs 2023 Cuma

Sabah: 20 °C Akşam: 12°C Parçalı Bulutlu

6 Mayıs 2023 Cumartesi

Sabah: 18°C Akşam: 13°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

7 Mayıs 2023 Pazar

Sabah: 17°C Akşam: 14°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

SAKARYA

4 Mayıs 2023 Salı

Sabah: 22°C Akşam: 13°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

5 Mayıs 2023 Çarşamba

Sabah: 20°C Akşam: 12°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

6 Mayıs 2023 Perşembe

Sabah: 19°C Akşam: 13°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

7 Mayıs 2023 Cuma

Sabah: 19°C Akşam: 14°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

DÜZCE

4 Mayıs 2023 Perşembe

Sabah: 24°C Akşam: 12°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

5 Mayıs 2023 Cuma

Sabah: 20°C Akşam: 13°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

6 Mayıs 2023 Cumartesi

Sabah: 18°C Akşam: 12°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

7 Mayıs 2023 Pazar

Sabah: 17°C Akşam: 13°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

BARTIN

4 Mayıs 2023 Perşembe

Sabah: 21°C Akşam: 8°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

5 Mayıs 2023 Cuma

Sabah: 21°C Akşam: 9°C Parçalı Bulutlu

6 Mayıs 2023 Cumartesi

Sabah: 19°C Akşam: 10°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

7 Mayıs 2023 Pazar

Sabah: 18°C Akşam: 11°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

ZONGULDAK

4 Mayıs 2023 Perşembe

Sabah: 17°C Akşam: 13°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

5 Mayıs 2023 Cuma

Sabah: 16°C Akşam: 11°C Parçalı Bulutlu

6 Mayıs 2023 Cumartesi

Sabah: 16°C Akşam: 11°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

7 Mayıs 2023 Pazar

Sabah: 15°C Akşam: 11°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

KARABÜK

4 Mayıs 2023 Perşembe

Sabah: 22°C Akşam: 8°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

5 Mayıs 2023 Cuma

Sabah: 22°C Akşam: 10°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

6 Mayıs 2023 Cumartesi

Sabah: 21°C Akşam: 11°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

7 Mayıs 2023 Pazar

Sabah: 15°C Akşam: 12°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı