Plan yapacaklar dikkat! Geliyor... Yarın hava nasıl olacak?

Sabah işe ya da okula gitmeye hazırlananlar, hava durumunu merak ediyor. Özellikle uzun zamandır güneşe teslim olan İstanbul, bugün yağışlı bir havaya uyandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok ili de sağanak yağış nedeniyle uyardı. Bunun üzerine hava durumu merak edilmeye başlandı.
Bugünü bitiren vatandaşlar da yarın dışarı çıkmadan önce, "Yarın hava nasıl olacak?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Yarın hava nasıl olacak? İşte yanıtı...
Yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege'de birçok kenti sarı kodla uyardı. Ayrıca, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki toplam 9 ilin hava durumu önümüzdeki günlerde de sağanak yağışlı olacak.
Ülke, yağmurun etkisi altına giriyor. İşte il il, gün gün Meteoroloji'nin hava tahmin raporu...
BOLU
4 Mayıs 2023 Perşembe
Sabah: 22°C Akşam: 5°C Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
5 Mayıs 2023 Cuma
Sabah: 19°C Akşam: 9°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
6 Mayıs 2023 Cumartesi
Sabah: 16°C Akşam: 9°C Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
7 Mayıs 2023 Pazar
Sabah: 14°C Akşam: 9°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
ANKARA
4 Mayıs 2023 Perşembe
Sabah: 22°C Akşam: 9°C Çok Bulutlu
5 Mayıs 2023 Cuma
Sabah: 22°C Akşam: 9°C Parçalı Bulutlu
6 Mayıs 2023 Cumartesi
Sabah: 21°C Akşam: 12°C Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
7 Mayıs 2023 Pazar
Sabah: 16°C Akşam: 11°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
İSTANBUL
4 Mayıs 2023 Perşembe
Sabah: 20°C Akşam: 12°C Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
5 Mayıs 2023 Cuma
Sabah: 18°C Akşam: 11°C Parçalı Bulutlu
6 Mayıs 2023 Cumartesi
Sabah: 17°C Akşam: 12°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
7 Mayıs 2023 Pazar
Sabah: 17 °C Akşam: 12 °C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
KOCAELİ
4 Mayıs 2023 Perşembe
Sabah: 22°C Akşam: 14°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
5 Mayıs 2023 Cuma
Sabah: 20 °C Akşam: 12°C Parçalı Bulutlu
6 Mayıs 2023 Cumartesi
Sabah: 18°C Akşam: 13°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
7 Mayıs 2023 Pazar
Sabah: 17°C Akşam: 14°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
SAKARYA
4 Mayıs 2023 Salı
Sabah: 22°C Akşam: 13°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
5 Mayıs 2023 Çarşamba
Sabah: 20°C Akşam: 12°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
6 Mayıs 2023 Perşembe
Sabah: 19°C Akşam: 13°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
7 Mayıs 2023 Cuma
Sabah: 19°C Akşam: 14°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
DÜZCE
4 Mayıs 2023 Perşembe
Sabah: 24°C Akşam: 12°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
5 Mayıs 2023 Cuma
Sabah: 20°C Akşam: 13°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
6 Mayıs 2023 Cumartesi
Sabah: 18°C Akşam: 12°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
7 Mayıs 2023 Pazar
Sabah: 17°C Akşam: 13°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
BARTIN
4 Mayıs 2023 Perşembe
Sabah: 21°C Akşam: 8°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
5 Mayıs 2023 Cuma
Sabah: 21°C Akşam: 9°C Parçalı Bulutlu
6 Mayıs 2023 Cumartesi
Sabah: 19°C Akşam: 10°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
7 Mayıs 2023 Pazar
Sabah: 18°C Akşam: 11°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
ZONGULDAK
4 Mayıs 2023 Perşembe
Sabah: 17°C Akşam: 13°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
5 Mayıs 2023 Cuma
Sabah: 16°C Akşam: 11°C Parçalı Bulutlu
6 Mayıs 2023 Cumartesi
Sabah: 16°C Akşam: 11°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
7 Mayıs 2023 Pazar
Sabah: 15°C Akşam: 11°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
KARABÜK
4 Mayıs 2023 Perşembe
Sabah: 22°C Akşam: 8°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
5 Mayıs 2023 Cuma
Sabah: 22°C Akşam: 10°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
6 Mayıs 2023 Cumartesi
Sabah: 21°C Akşam: 11°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
7 Mayıs 2023 Pazar
Sabah: 15°C Akşam: 12°C Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı