Poşetlerin ortasındaki delikler bakın hangi amaç için kullanılıyormuş.. Poşetlerin ortasında bulunan deliklerin ne işe yaradığını duyunca çok şaşıracaksınız. İşte o deliklerin kullanış amacı..

Poşetlerin ortasında bulunan ve alır almaz koparıp attığımız parçanın hangi amaç için kullanıldığını biliyor musunuz?

Genellikle semt pazarlarında kullanılan poşetlerde bulunan bu parçalar çoğu zaman dikkatimizi çekmesede bazılarımız bu parçayı anında koparıp atıyoruz.

Önemsiz bir ayrıntı gibi gözüken bu parçalar aslıdan bir amaç için üretilmektedir.

Bu delikli parçalar poşetleri asmak için kullanılmaktadır. Böylece poşetler asılı oldukları yerden kolayca alınabilir.

Özellikle pazarlarda daha çok kullanılan bu özellik bazı marketlerde de kullanılmaktadır.

Poşeti askıdan tutup çekerseniz bu parça askıda kalır ve bu şekilde poşet kolayca kullanıma hazır hale gelmektedir.