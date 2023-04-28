Potada derbi heyecanı! Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in 28. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Bu hafta Türk Telekom - Galatasaray maçı ertelenmişti. Basketbolseverler Fenerbahçe Beko maçını merak ediyor.
Ev sahibi Anadolu Efes, Basketbol Süper Lig’de bu sezon çıktığı 26 maçta 18 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı. Sıralamada 4. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Fenerbahçe ise, bu sezon çıktığı 26 maçta 21 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Ligde 2. sırada yer alıyor.
Basketbolseverlerin heyecanla beklediği derbi için nefesler tutuldu. Maçın detayları araştırılmaya başladı.
Peki Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 29 Nisan 2023 Cumartesi günü oynanacak. Maçın saati henüz belli olmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.