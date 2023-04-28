Potada derbi heyecanı! Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Basketbol Süper Lig’in 28. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Bu hafta Fenerbahçe, Anadolu Efes’e konuk olacak. Basketbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in 28. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu hafta Türk Telekom - Galatasaray maçı ertelenmişti. Basketbolseverler Fenerbahçe Beko maçını merak ediyor. Ev sahibi Anadolu Efes, Basketbol Süper Lig’de bu sezon çıktığı 26 maçta 18 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı. Sıralamada 4. sırada yer alıyor. Konuk ekip Fenerbahçe ise, bu sezon çıktığı 26 maçta 21 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Ligde 2. sırada yer alıyor. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği derbi için nefesler tutuldu. Maçın detayları araştırılmaya başladı. Peki Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 29 Nisan 2023 Cumartesi günü oynanacak. Maçın saati henüz belli olmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.