Potada derbi heyecanı! Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Süper Lig'in 28. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Bu hafta Türk Telekom - Galatasaray maçı ertelenmişti. Basketbolseverler Beko maçını merak ediyor.

Ev sahibi Anadolu Efes, Basketbol Süper Lig’de bu sezon çıktığı 26 maçta 18 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldı. Sıralamada 4. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Fenerbahçe ise, bu sezon çıktığı 26 maçta 21 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. Ligde 2. sırada yer alıyor.

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği derbi için nefesler tutuldu. Maçın detayları araştırılmaya başladı.

Peki - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı 29 Nisan 2023 Cumartesi günü oynanacak. Maçın saati henüz belli olmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.