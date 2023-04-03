Potada derbi heyecanı! Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Lig'inin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseveler derbi heyecanı için araştırmalara başladı. Peki Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig’inin 23. Haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Bu hafta Fenerbahçe Beko, Galatasaray’ı konuk edecek. Sezonun ilk yarısında iki dev arasında gerçekleşen karşılaşmada sarı-lacivertliler, deplasmanda 97-91’lik skorla galip gelmişti. Ev sahibi Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon çıktığı 22 maçta 18 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı ve 2. sırada yer alıyor. Konuk ekip Galatasaray Nef ise, ligde bu sezon çıktığı 22 maçta 10 galibiyet, 12 mağlubiyet aldı ve 8. sırada yer alıyor. Basketbol severler tarafından heyecanla beklenen derbi için geri sayım başladı. Peki Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak olan Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef maçı bugün saat 20.30’da başlayacak. Maç, beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak.