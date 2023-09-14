Potada tansiyon yükseldi! MasterChef'te dün akşam eleme potasına giren yarışmacılar... MasterChef All Star’ın dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Oylama sırasında yarışmacıların gerginliği ekranlara damga vurdu. Bakın dün gecenin eleme adayları kimler oldu!

ensonhaber.com

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef All Star, 13 Eylül Çarşamba akşamı yine nefesleri kesen bir dokunulmazlık oyunu ile sevenleriyle buluştu.

Yarışmanın son bölümünde yarışmacılar, ilk olarak takım oyununda kıyasıya bir mücadele ettiler. Bu kez menülerinde nefis künefe vardı ve yarışmacılar, rakipleriyle düelloda karşı karşıya geldi.

Düellolar sonucunda takım dokunulmazlığını elde eden taraf, mavi takım oldu. Mavi takımın başarılı performansı, onlara ödülün kapısını araladı.

Kırmızı takım da kendi aralarında bireysel dokunulmazlık mücadelesi verdi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Sergen oldu.

Peki, dün gece MasterChef All Star'da 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? İşte dün akşamın eleme adayları…

MasterChef'te dün akşam eleme potasında giren yarışmacılar

Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu kaybettiği gecede bireysel dokunulmazlığı kazanan Sergen eleme potasına Gamze'yi gönderdi.

Gecenin sonunda ise kırmızı takım arasında oylama yapıldı. Oylamada en çok ismi çıkan ve eleme potasına giren 2. yarışmacı Dilara oldu.