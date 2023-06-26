Premier Lig'den Süper Lig'e dev transfer! Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu: Hayırlı olsun... Fenerbahçe transferde bombaları patlatmaya devam ediyor. Hız kesmeden transferlere devam eden Kanarya’nın 3. takviyesi heyecan yarattı. Premier Lig’in yıldızı Süper Lig’e geliyor. İşte sarı-lacivertlilerin yeni gölcüsü…

Fenerbahçe, transfer çalışmalarında hız kesmeden ilerliyor ve büyük bir heyecan yaratmaya devam ediyor.

Kanarya'nın, 2023-2024 sezonuna güçlü bir kadroyla girmek için attığı üçüncü transfer adımı, taraftarları coşturdu. Bu seferki takviye, Premier Lig'in gözde yıldızını Süper Lig'e getiriyor.

Sarı-lacivertlilerin yeni golcüsü, futbol dünyasının yakından tanıdığı bir isim olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Takımın başarısı için büyük beklenti var.

Premier Lig’de harikalar yaratan yeni transfer hem teknik ekibin hem de taraftarların büyük umutlarını taşıyor.

Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Ryan Kent’i kadrosuna katarak iddialı hamleler yaptı. İşte sarı-lacivertlilerin yeni transferi…

Fenerbahçe'den Lingard bombası!

Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest’te forma giyen Jesse Lingard için Fenerbahçe harekete geçti.

Serbest konumda bulunan İngiliz futbolcu için anlaşma sağlandığı iddia edildi. 30 yaşındaki hücumcuyla maddi konularda yapılan görüşmelerin sonuna gelindiği söylendi.