Premier Lig’in yıldızı Beşiktaş’ta! Eric Bailly kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Süper Lig’in köklü ekiplerinden Beşiktaş, Premier Lig ekibi Manchester United’da forma giyen Eric Bailly’i kadrosuna kattığını duyurmuştu. Yıldız futbolcu İstanbul’a geliyor. Taraftarlar Eric Bailly hakkında araştırmalar yapmaya başladı. İşte oyuncunun kariyeri ve oynadığı takımlar…

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Süper Lig’in köklü kulüplerinden Beşiktaş, büyük bir transfer hamlesiyle futbol dünyasını sarsmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlı ekip, İngiltere Premier League'in önde gelen ekiplerinden Manchester United'ın savunma oyuncusu Eric Bailly'yi kadrosuna katma kararı aldığını resmi olarak duyurdu.

Bailly'nin transfer süreci hakkında Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, oyuncunun İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalamak üzere olduğu belirtildi.

Savunmanın kilit bir parçası olması beklenen Eric Bailly'nin İstanbul Havalimanı'na saat 19:00'da inmesi planlanıyor.

Eric Bailly transferinde sıcak gelişmelerin yaşanmasıyla birlikte, yıldız futbolcunun kariyeri merak konusu oldu.

Peki, Beşiktaş’ın yeni transferi Eric Bailly kimdir, nereli ve kaç yaşında? Eric Bailly hangi takımlarda oynadı? İşte tüm detaylar…

Eric Bailly kimdir?

12 Nisan 1994 yılında dünyaya gelen Eric Bailly, Fildişi Sahili milli oyuncudur. Savunma oyuncusu, bugün Beşiktaş için İstanbul’a geliyor.

Kariyerine İspanya'nın Espanyol takımında başladı ve buradaki yükselişiyle Villareal'e transfer oldu. Haziran 2016'da Manchester United'a imza atmadan önce kulüpte iki sezon geçirdi.

2017'de Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, EFL Cup ve FA Community Shield'i kazandı. 2022'de Ligue 1 ekibi Marsilya'ya kiralandı ve bu sezon Süper Lig ekibi Beşiktaş ile anlaştı.

Yıldız oyuncu Manchester United’da forma giydiği dönemde çıktığı 113 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans göstermişti.