Prim borcu olanlar dikkat! Ödemeyenlere yasal takip yolu gözüktü... Milyonlarca vatandaşın Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulurken SGK’dan borçlulara dikkat çeken o mesaj gönderildi. Mesajda borçlu konumda olan milyonlarca vatandaşın Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının ödenmesi istendi.

Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından milyonlarca vatandaşa gönderilen kısa mesaj dikkat çekti.

SGK tarafından gönderilen mesajda prim borcu olan vatandaşların borçlarının ödenmesi gerektiği ifade edildi.

Borçların kısa süre içerisinde ödenmemesi durumunda yasal takip başlatılacağı belirtilen uyarı mesajında, mevcut borç durumunun e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği belirtildi.

YASAL TAKİP BAŞLAYACAK...

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılan düzenlemeler ile bu borçlara kısmen af getirilmiş ancak şimdilerde işsiz geçirilen sürenin ardından biriken prim borçlarının tekrar ödenmesi istendi.

SGK tarafından vatandaşlara gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı, "Değerli sigortalımız, Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu e-Devlet üzerinden sorgulayabilir ve yine e-Devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Aksi takdirde yasal takip başlatılacaktır. Borcunuzu ödemiş olmanız halinde bu mesajı dikkate almayınız.