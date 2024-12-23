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Geçtiğimiz gün Kuşadası Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen deprem panelinde, geçmişten bugüne dek Türkiye’de yaşanan depremler ve etkileri konuşularak alınması gereken önlemlere değinildi.

Panelde konuşma yapan isimler arasında açıklamalarıyla dikkat çeken Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Ege Bölgesi’nde yer alan 2 fay hattı konusunda uyarılarda bulundu.

Sisam Adası’nın kuzeyinde, deniz altında doğu-batı doğrultusunda uzanan fay hattından söz eden Ersoy, bu hattın Kuşadası’na değil, batıya doğru deprem üretme olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, Büyük Menderes fay hattının da bağımsız şekilde deprem üretebilme kapasitesine sahip olduğunun altını çizdi.

ZEMİNDEKİ SIVALAŞMAYA DİKKAT ÇEKTİ!

Ersoy dikkat çeken açıklamalarına, Ege ve Aydın’daki zeminlerin sıvılaşma riskini de eklerken, bu noktalarda yapıların zeminle uyumlu şekilde inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgede sık sık depremler yaşandığını belirten Ersoy, bu durumun zeminin sıvılaşma potansiyelini artırdığına da dikkat çekti.

Prof. Dr. Ersoy, Ege ve Aydın’daki zeminlerin sıvılaşma riskine dikkat çekerek, yapıların zeminle uyumlu şekilde inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Bölgede sık sık depremler yaşandığını belirten Ersoy, bu durumun zeminin sıvılaşma potansiyelini artırdığına dikkat çekti.

Ersoy yaptığı uyarılarında, "Sisam Adası'nın kuzeyinde, deniz içinde doğu-batı doğrultusunda uzanan fayın Kuşadası'na değil, batıya doğru deprem üreteceğini düşünüyorum. Bir de Büyük Menderes fay hattı var. Bu iki fay hattı birbirinden bağımsız depremler üretecek kapasitede" ifadelerini kullandı.