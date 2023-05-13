Propaganda yasağı başladı mı? İşte başlangıç ve bitiş saati! YSK seçim takvimine göre, propaganda serbestliği sona eriyor. Peki, propaganda yasağı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Propaganda yasağı ne kadar sürecek? Ayrıntılar haberimizde...

2023 seçimleri için adayların propagandaları sürüyor...

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabiliyor.

Aynı zamanda siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebiliyor.

YSK seçim takvimine göre, propagandanın da bir süresi bulunuyor.

Yasaya göre, propaganda dönemi on gündür.

Oy verme gününden önceki onuncu günün sabahı başlar ve oy verme gününden önceki günün saat 18.00'inde sona erer. Bu, aynı zamanda törenlere ve seçim yasaklarına ilişkin dönemdir.

Peki, propaganda yasağı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte ayrıntılar...

Propaganda yasağı başlangıç saati 2023

Bugün saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek.

14 Mayıs Pazar günü sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.