Püsküllü şifa! Mısır püskülleri bakın ne işe yarıyormuş...

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Mısır, yaz aylarının vazgeçilmez sokak lezzetlerindendir.

Koçanı püsküllerle kaplı olan temizlenerek tüketilir ve püskülleri genellikle çöpe gider.

Aslında öısır püskülünün aslında öyle faydaları var ki, pek bilinmiyor.

İster taze olarak elde edebileceğiniz ister aktarlardan satın alabileceğiniz mısır püskülü, adeta bir deposu.

İşte mısır püskülünün inanılmaz faydaları...

Püsküllü şifa! Mısır püskülleri bakın ne işe yarıyormuş...

Mısır püskülü mucizesi

Potasyum açısından zengin olan mısır püskülleri, kalp damar sağlığının korunmasında faydalıdır.

Püsküllerdeki lif içeriği sayesinde kabızlık ile mücadele edilmesi kolaylaşır.

Öte yandan kan şekerini düzenleyici faydasıyla göz kamaştıran mısır püskülü çayı, iştah kontrolünün sağlanmasında da etkilidir.

İştah kontrolüyle birlikte kilo kaybını da destekler. Mısır püskülü çayını her gün 1 bardak tüketmek, zayıflamaya yardımcıdır.

İdrar söktürücü özelliği olduğu bilinen mısır püskülü çayı, idrar yolu enfeksiyonlarını da önler.