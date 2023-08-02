Püsküllü şifa! Mısır püskülleri bakın ne işe yarıyormuş... Çöpe giden mısır püskülleri, bir bilseniz ne dertlere deva...

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Mısır, yaz aylarının vazgeçilmez sokak lezzetlerindendir. Koçanı püsküllerle kaplı olan mısır temizlenerek tüketilir ve püskülleri genellikle çöpe gider. Aslında öısır püskülünün aslında öyle faydaları var ki, pek bilinmiyor. İster taze olarak elde edebileceğiniz ister aktarlardan satın alabileceğiniz mısır püskülü, adeta bir sağlık deposu. İşte mısır püskülünün inanılmaz faydaları... Mısır püskülü mucizesi Potasyum açısından zengin olan mısır püskülleri, kalp damar sağlığının korunmasında faydalıdır. Püsküllerdeki lif içeriği sayesinde kabızlık ile mücadele edilmesi kolaylaşır. Öte yandan kan şekerini düzenleyici faydasıyla göz kamaştıran mısır püskülü çayı, iştah kontrolünün sağlanmasında da etkilidir. İştah kontrolüyle birlikte kilo kaybını da destekler. Mısır püskülü çayını her gün 1 bardak tüketmek, zayıflamaya yardımcıdır. İdrar söktürücü özelliği olduğu bilinen mısır püskülü çayı, idrar yolu enfeksiyonlarını da önler.