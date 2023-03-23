Ramazan ayında lokanta işletmek caiz midir? Ramazan ayında lokanta işletmek caiz midir sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte merak edilen soruya Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği cevap..

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç hakkında aramalar hız kazandı. Vatandaşlar merak Ramazan ayı ve oruç hakkında merak ettikleri sorulara yanıt arıyorlar.

Ramazan ayında en çok merak edilenler arasında ise "Ramazan ayında lokanta işletmek caiz midir?" sorusu yer alıyor.

Bu tarz dini sorulara Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu resmi internet sitesinden yanıt vererek vatandaşları bilgilendiriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesinde yer alan bu soru ve kurulun yanıtını sizler için derledik. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Ramazan ayında lokanta işletmek caiz midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nın cevabı

Ramazan ayında hasta, yolcu vb. oruç tutmama ruhsatına sahip kimseler oruçlarını daha sonraki bir zamanda tutabilirler (Bakara, 2/185; İbn Mâce, Sıyâm, 11-13). Mazereti sebebiyle oruç tutamayanların yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ramazan ayında lokanta vb. yerlerin açık olmasında dinen bir sakınca bulunmamaktadır. Ayrıca lokanta sahibi, oruç tutmayanların niçin oruç tutmadıklarını bilmek zorunda değildir. Fakat hem oruç tutanlara saygı için hem de yeni yetişmekte olan çocuk ve gençlerin, Ramazan gününde oruç tutulmayıp aleni yemek yenilmesinin olağan bir şey olduğu gibi bir izlenime kapılmamaları için mazeretli de olsa, yiyip içenlerin bunu açıktan yapmamaları uygun olur. Lokanta sahipleri de gerekli tedbirleri alarak böyle algılamalara fırsat vermemeye özen göstermelidirler.