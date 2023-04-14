Ramazan Bayramı'nda yollar ve köprüler ücretsiz mi? Bayram tarifesi 2023 Ramazan Bayramı'na sayılı gün kalırken, yola çıkacak olanlar "Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz mi olacak?" merak ediyor. Sorunun yanıtı ise Bakanlık'tan geldi. Peki, Ramazan'da köprüler bedava mı? Yollar ücretsiz mi? Hangi köprü ve yollar ücretsiz?

11 ayın sultanı Ramazan'ı uğurlamaya günler kaldı.

Bayram planında tatil olanlar köprü ve otoyollarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor.

Özellikle uzun yola gidecek olan vatandaşlar, ücretsiz geçiş konusunda alınan kararı araştırıyor.

Tatil için hazırlık yapan vatandaşlar, "Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz mi olacak? sorusunu arama motorlarına yöneltiyor.

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda hangi yollar ve köprülerin hangi günler ücretsiz olduğu netleşti.

Peki, Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz mi olacak? İşte bayramda tarifesi...

Bayramda köprüler ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı'nda ücretsiz tarifenin uygulanacağı yollar ve köprüler açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre; Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle 20 Nisan saat 00.00'dan 24 Nisan saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.