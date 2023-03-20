Ramazan hilali ilk nerede gözükecek? Ramazan ayına girmemize artık sayılı günler kala, "Ramazan hilali ilk nerede gözükecek?" sorusu Müslümanların gündeminde yer almaya başladı. Peki, Ramazan hilali ilk nerede gözükecek?

11 sultanı Ramazan'ı karşılamamız artık sayılı günler kaldı.

Tüm İslam alemi için oldukça özel olan Ramazan ayında, küsler barışacak ve kalabalık sofralar kurulacak.

Shaur, iftar ve tervih ile kalplerin birleşeceği Ramazan ayı gelmeden önce, Ramazan hilalinin nerede gözükeceği merak konusu oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada Ramazan hilalinin nerede gözükeceğini belirtti.

Peki, Ramazan hilali ilk nerede gözükecek? İşte detaylar...

Ramazan hilali ilk nerede gözükecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek yaptığı açıklamada, Hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden "kameri ay"ları belirlemek için yapılan hesaplamada, Ay'ın Dünya etrafında döndüğü sürenin esas alındığını ve "içtima ile rüyet" kriterlerinin kullanıldığını belirtti.

"İçtima"nın Dünya, Ay ve Güneş'in aynı doğrultu üzerinde bulunmasını, "rüyet"in ise Ay'ın Dünya etrafındaki hareketine devam ederken içtima konumundan 8 derece açılmasını ifade ettiğini aktaran İşlek, ramazan hilalinin de bu hesaplamaya göre belirlendiğini söyledi.

Ramazan ayının hilali için, içtimanın Greenwich saatiyle 21 Mart günü 17.23'te, rüyetin ise 22 Mart günü 07.06'da olacağını açıklayan İşlek, ramazan hilalinin ilk olarak Büyük Okyanus'tan itibaren görülmeye başlanacağını bildirdi.

Ramazan hilalinin Türkiye ve Suudi Arabistan'dan da görülebileceğini aktaran İşlek, "Hava bulutlu ve yağmurlu olursa hilali görme sıkıntısı olur ancak havanın açık olduğu yerlerde ramazan hilali mutlaka görülecek. Bu ay sorunsuz bir ay. Bütün ülkeler birlik ve beraberlik içinde ramazan ayına başlayacaktır diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Astronom Hümeyra Nur İşlek, 21 Nisan'da görülmesi beklenen şevval (Ramazan Bayramı) hilalinin, Avrupa ve Afrika'dan itibaren görülmeye başlanacağını dile getirerek, "Bizim için önemli olan, dünyanın herhangi bir yerinden hilalin ilk defa gözükmesidir. İlla bizim ülkemizden veya bulunduğumuz şehirden gözükecek, diye bir şartımız yok. O yüzden hilal herhangi bir yerde gözükse bizim için kameri ay başlamış demektir." diye konuştu.