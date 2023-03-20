Ramazan pidesi nasıl yapılır, nasıl şifalanır? Ramazan ayının gelmesine sayılı günler kala pide fiyatları açıklandı. Türkiye genelinde pidenin satış fiyatı 10 TL olarak açıklandı. Pideyi dışarıdan almak istemeyenler ise "Ramazan pidesi nasıl yapılır, nasıl şifalanır?" sorusunu gündeme getirdi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, "Ramazan pidesi nasıl yapılır, nasıl şifalanır?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Pide fiyatı Türkiye genelinde 10 TL olarak sabitlendi. Fiyatı fazla bulan ya da evde kendi pidesini yapmak isteyenler için ise tarifi aşağıya bırakıyoruz;

Ramazan pidesinin yapılışı

MALZEMELER

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

1 yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

3/4 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı süt

ÜZERİ İÇİN;

1 yumurtanın sarısı

Çörek otu

YAPILIŞI

Derin bir kaba maya, süt ve şekeri birlikte ekleyin.

Maya eriyene kadar yaklaşık 10 dakika malzemeleri bekletin. Ardından diğer malzemeler ilave edin.

Hamuru yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğrun.

Elinize yapışmayacak bir kıvam elde ettikten sonra pide hamurunun 40 dakika kadar mayalanmasını bekleyin. Akabinde hamuru parçalara ayırın.

Tezgaha un serpin ve her parçaya el yardımıyla ya da merdaneyle şekil verin.

Açtığınız hamuru önceden yağladığınız tepsiye dizin.

Elinizi unlu sulu karışıma batırarak önce kenar kısımlara sonra orta kısma iyice bastırarak kare veya baklava dilimi gibi şekil verin.

Bu işlemi yaparken pişerken şekillerin kaybolmaması için sürekli elinizi unlu sulu karışıma batırmalısınız.

Şekil verdikten sonra hamurun mayalanması için yarım saat daha bekletin.

Üzerine bolca çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun!

Ramazan pidesinin şifalanması ne demek?

Ramazan pidesi fırına verilmeden önce üzerine fırıncıların ‘şifa’ adını verdikleri bir sıvı sürülür. Şifa, pidenin üzerine sürülen un ve su karışımının kaynaması ile elde edilen bir karışımdır. Eğer pidenin üzerine yumurta sürülüyorsa şifa sürülmemesi gerekir. Pidenin üzerine şifa sürülmesinin nedeni ise pidenin kuru çıkmamasıdır.

Ramazan pidesi yapırken kaynayan suyun içine, pide unu eklenir. Tarhana çorbası pişirir gibi karıştılır. Çorba kıvamına gelince, soğumaya bırakılır. Pidenin parlaması için, fırına vermeden önce elle pidelerin üstüne sürülür. Bu işleme pideyi ‘şifalamak’ denir.