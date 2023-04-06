Ramazan pidesini kesin ve bu sosu sürün! Denemeyen bin pişman... Ramazan'a özel pişirilen pideleri değerlendirmek isteyenler için özel sos tarifi haberimizde... Bu tarifi deneyen ziyan etmiyor, tadına da doyamıyor. İşte hem kolay hem de lezzetli Ramazan pidesi değerlendirme yöntemi!

Ramazan'ın ruhuna oldukça ters olan israf, özellikle pide konusunda sıkça yaşanıyor. Açken fazla fazla alınan Ramazan pidesi, ertesi güne tazeliğini koruyamayabiliyor. Bu noktada pideleri iyi değerlendirmek önem arz ediyor. İsraf etmemek ve lezzetli hale getirmek için soslardan faydalanabilirsiniz. Siz de "bayat pideden ne yapılır", "bayat pide nasıl değerlendirilir" gibi sorulara yanıt arıyorsanız, doğru yerdesiniz. En basit haliyle adeta bir lezzet bombası olacak olan Ramazan pidesi sosumuzu anlatıyoruz... Bayat pidelere sos tarifi 1 pide için 200 gram yumuşamış tereyağı, mayonezi, sıvı yağı, baharatları, tuzu, rende ya da dövülmüş sarımsağı, maydanozları derin bir kase de iyice karıştırın. Pideleri şeritler halinde kesin. Pidenin üzerine sarımsaklı yağ karışımını sürün ve isteğinize göre peynir serpiştirin. Üstü kızarana kadar bekleyin ve afiyetle yiyin.