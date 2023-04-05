Ramazan’da oruçlu iken gündüzü uyuyarak geçirmenin oruca zararı var mıdır? Ramazan’da oruçlu iken gündüzü uyuyarak geçirmenin oruca zararı var mıdır sorusunun yanıtı merak ediliyor. Birçok kişi tarafından merak edilen bu soruya Din İşleri Yüksek Kurulu açıklık getirdi. İşte kurulun bu konudaki görüşü..

Ramazan ayının içerisinde bulunduğumuz şu günlerde oruç ibadeti hakkında birçok soru gündeme geliyor. Oruç ibadetini bozacak veya zora sokacak durumlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Oruç hakkında internette aramalar hız kazandı. Vatandaşlar merak ettikleri konularda meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'na bu soruları yönelterek cevap arıyorlar. Vatandaşlar "Ramazan’da oruçlu iken gündüzü uyuyarak geçirmenin oruca zararı var mıdır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu soruya yanıt arayanlar Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden bu soruyu kurula sordu. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular kısmındaki "Ramazan’da oruçlu iken gündüzü uyuyarak geçirmenin oruca zararı var mıdır?" sorusunun cevabını sizler için derledik. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt.. Soru Ramazan’da oruçlu iken gündüzü uyuyarak geçirmenin oruca zararı var mıdır? Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı Din İşleri Yüksek Kurulu bu soruya şöyle yanıt veriyor; "Orucun sahih/geçerli olması için, “oruç tutmaya niyet etmiş ve orucu bozacak şeylerden kaçınmış olmak” şarttır. Gündüzleri az veya çok uyumak, orucun sıhhatine zarar vermez. Bununla birlikte orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak ve onları hissetmemek kastıyla, gerekli olmadığı hâlde Ramazan günlerinde uzun süreli uyumanın, orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır."