Randevu alacaklar dikkat! MHRS’de sistem değişiyor...

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı tarafından Merkezi Randevu Sistemi’nde (MHRS) yaşanan sorunların önüne geçilmesi adına çalışmalar başlatıldı.

Vatandaşların MHRS üzerinden yaşadıkları sorunlar üzerine odaklanılan çalışmada sistemde çarpıcı yeniliklerin olması öngörülüyor.

Bakanlık tarafından oluşturulan ve tüm ilgili genel müdürlüklerinde bulunduğu projede ilk adım sorunun ana kaynağını bularak vatandaşlar adına sistemi daha kullanışlı hale getirmek.

DEĞİŞİKLİK YOLDA!

MHRS sisteminde yaşanan randevu alma sorunun köküne inmeye odaklanılan çalışmada randevu almak isteyen vatandaşların karşılaştığı zorlukların nedenleri ve hastanelerde yaşanan yoğunluk yer alıyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı yetkilileri, MHRS sisteminde değişiklikler olacağını ve yapılacak köklü değişikliklerin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.