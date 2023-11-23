Real Madrid'in Icardi hamlesi Galatasaraylıları üzecek! İşte gündemi sarsan o iddia Real Madrid'in Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği iddia edildi. İşte detaylar..

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Bu sezon sakatlıklar ile başı dertte olan Real Madrid’de son olarak Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior’un milli takımda sakatlanması yönetimi harekete geçirdi.

Sakatlıklarla boğuşan İspanya Ligi takımlarından Real Madrid, Vinicius Junior'ın sakatlığı sonrası Mauro Icardi'yi transfer listesine aldı.

İspanyol devi Real Madrid’in Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’ye talip olacağı iddia edildi.

Real Madrid, Brezilya’nın Kolombiya ile oynadığı maçta sakatlanan ve en az 2 ay sahalardan uzak kalması beklenen Vinicius Jr.'ın sakatlığı sonrası harekete geçti.

Vinicius, Galatasaray’ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez ile girdiği mücadele sonrası sakatlanmıştı.

Tuttomercatoweb isimli internet sitesinin iddiasına göre Carlo Ancelotti'nin, Vinicius Jr.'ın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'yi ocak ayında transfer etmek istediği aktarıldı.

İddiaya göre Real Madrid'in, Mauro Icardi için Galatasaray'a 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.