Reçel ve balın şekerlenmesini önlüyor! Bu yöntemler ile şekerlenme sorununu ortadan kaldırın.. Bal ve reçel ürünlerini uzun süreler boyunca şekerlenmeden koruyabilmek için yapmanız gereken bazı yöntemler bulunuyor. İşte reçel ve balın şekerlenmesini önleyen o yöntemler..

Reçel ve bal gibi besinlerin şekerlenmesini önlemek için bazı yöntemler bulunuyor. Kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında olan bal ve reçel kendi kendine şekerlenebilmektedir.

Bu şekerlenmeyi önlemek için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler bulunmaktadır.

Peki, bal ve reçelin şekerlenmesini önlemek için ne yapmalıyız? İşte o pratik yöntemler..

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan bal ve reçellerin kendiliğinden şekerlenmesini önlemek mümkün. Eğer sizlerde evlerinizde bu sorunla karşılaşıyorsanız bu yöntemleri mutlaka deneyin.

Buzdolabında muhafaza etmeyin

Bal ve reçel gibi ürünleri buzdolabına koymak yerine serin ve ışık görmeyen bir ortamda muhafaza etmeniz şekerlenmenin önüne geçecektir.

Çünkü buzdolabında bulunan bal ve reçellerin soğuktan donarak şekerlenmesi kaçınılmazdır.

Cam kaplarda saklayın

Reçel ve bal gibi ürünleri plastik kaplara koymaktan uzak durun. Cam kavanozlarda muhafaza edeceğiniz bal ve reçellerin ağzını sıkıca kapatın ve ışık görmeyen serin yerlerde saklayın.

Temiz kaşıklar kullanın

Bal ve reçeli ıslak veya kullanılmış bir kaşık ile tabağa almamalısınız. Bunun sebebi ise kaşık üzerinde bulunan mikroorganizmalar, reçele veya bala temas ettiğinde şekerlenmesine neden olur.

Bütün bunlara dikkat ederseniz bal ve reçeldeki şekerlenme problemi ortadan kalkacaktır.