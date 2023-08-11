Reçele 3-5 damla sıkın, tadı nam salsın! Eltiler, görümceler bunu konuşacak... Mevsimi gelmişken reçel yapmanın püf noktaları öne çıkıyor. Her çeşit reçele ekleyebileceğiniz 1-2 damla sayesinde ne şekerlenecek, ne bozulacak...

Ev yapımı reçelin tadını hiçbir şey tutamaz...

Yaz gelince reçel yapmak için kolları sıvayanlar, kışın ağzını tatlandıracak.

Kavanoz kavanoz reçelleri bozulmadan saklamak isteyenler, püf noktalarını araştırıyor.

Aşçıların ise sır gibi sakladığı gizli bir yöntemi var. İşte açıklıyoruz! Reçelinizi yiyen soracak...

Reçele limon suyu

Reçel tariflerinin hemen hemen tamamında meyve ve şekerin yanı sıra içeriğinden limon suyu da bulunur. Bu limon suyu sadece lezzet için değil; aslında çok önemli bir rol oynamaktadır.

Reçel yaparken 3-5 damla limon sıkıp kaynatırsanız, şekerlenmesini engellemiş olursunuz.