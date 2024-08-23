Renkleri solmuş kıyafetlere uygulayın, 2 saate nasıl canlanıyorlar görün... Koyu renkli kıyafetler her ne kadar çok sevilse de birkaç yıkama sonrası ne yazık ki solma sorunu ile karşı karşıya bırakır. Bu durumda uygulayacağınız o yöntem sayesinde kıyafetleriniz ilk aldığınız gibi olacak...

Editör: Seda Yeşilyurt

Kadın, erkek hemen herkesin sıklıkla giyindiği gömlekler koyu renkte oldukları zaman birkaç yıkama sonrasında solma sorunu ile karşı karşıya kalırlar.

Her ne kadar doğru ayarlarda ve doğru deterjanla yıkıyor olsanız da renk solmasının önüne bir türlü geçemeyebilirsiniz.

Tam bu noktada kadınların bakımların olmazsa olmazlarından olan saç boyaları gömlek renklerinizi eskiye döndürmede de oldukça başarılı olabiliyor.

SAÇ BOYASINI BU ŞEKİLDE UYGULAYIN

Siyah renkli kıyafetlerden erkenden solma sorunun yaşandığı kıyafetlerdir. Bu renk solmasını önlemek ve kıyafetleri eski canlılığına kavuşturmak meğer saç boyasından geçiyormuş.

Alacağınız siyah saç boyasını geniş bir leğene yanında yer alan karışımlarla birlikte dökün. Saçınıza sürecekmişsiniz gibi boyayı iyice karıştırarak hazırlayın. Sonrasında soluk renginden şikayetçi olduğunuz siyah gömleğinizi de leğene alarak karışımı gömleğin her yerine gelecek şekilde yedirin.

Saç boyasının değmediği hiçbir nokta kalmayacak şekilde gömleği tamamıyla boyaya maruz bırakın ve 2 saat bu şekilde bekletin. Sürenin sonunda gömleği durulayın ve bir gün boyunca gömleğinizi açık havada kurutun.

Kurutma işleminin ardından makineye tek başına atarak kısa programda yıkayın. Siyah gömleğinizin eski canlılığına kavuştuğunu görecek bu basit yöntemi uygulamaktan vazgeçemeyeceksiniz.