Resimde gizli 10 nesneyi 20 saniyede bulabilirseniz, dikkat konusunda çok iyisiniz demektir... Dikkat gerektiren bir görsel test! Bu resimdeki ormanlık alanda 10 gizli nesne bulunuyor. Bakalım tüm nesneleri bulabilecek kadar dikkatli misiniz?

ensonhaber.com

İnternette birbirinden zorlu ve farklı görsel zeka testleri, optik illüzyon bulmacaları ve resimli bulmacalar dolaşıyor.

Özellikle sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan bu testler hem zihin geliştirici hem de düşündürücü olmasından dolayı pek çok insanın dikkatini çekiyor.

Sizler için seçtiğimiz yeni görselde ormandaki gizli 10 nesneyi bulmanızı istiyoruz.

IQ seviyesi yüksek kişilerin bile zorlanacağı türden bir bulmacayı sizler için seçtik.

Ormanda bulunan dede ve torunların yer aldığı görselde 10 gizli nesnemiz bulunuyor.

Fakat gizlenen nesneleri bulmak hiçte kolay olmayacak. Gizli nesneler çok iyi kamufle olmuş durumda bulunuyor.

Dikkatli olan kişilerin bile zorlandığı bu bulmacayı çözmek için aşırı dikkat gerekiyor.

Sizler için seçtiğimiz bu resimde gizli olan 10 nesneyi bulmanız gerekiyor.

Bu görselde bulmanız gerekenler arasında şemsiye, elma, uğur böceği ve farklı çiçekler bulunuyor.

Ormanda yürüyüş yapan dede ve torunlarının yer aldığı görselde her yer rengarenk vaziyette.

Aşırı dikkatli olan kişilerin bile çok zorlandığı bu fark bulmacasını çözmek için dikkat gerekiyor.

Hala bulamadınız mı?

Gizlenen nesnelerin tamamını bulamayanlar için görselde gizlenen nesnelerin yerlerini aşağıya bırakıyoruz.

İşte görselde gizli 10 nesne...