Resimde kaç kibrit var? Deneyenlerin %99'u bulamıyor...

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Beyninizi zinde tutmak için eğlenceli bir meydan okumaya ne dersiniz?

Resimli Bulmaca IQ Testleri, gözlem yeteneğinizi ve problem çözme becerilerinizi test etmenin en keyifli yollarından biridir.

Bu tür görsel bulmacalar yalnızca eğlendirici değil, aynı zamanda zihinsel egzersiz açısından da oldukça faydalı.

Kendinize güveniyor musunuz? Katılımcıların sadece %1’i bu bulmacayı 5 saniye içinde çözebiliyor!

Siz de o %1’in içinde olabilir misiniz?

Yukarıdaki resimde kaç tane kibrit olduğunu 5 saniye içinde bulmaya çalışın!

Eğer 5 saniyede tüm kibritleri saymayı başardıysanız, tebrikler! En iyi %1'desiniz.

Bulamadıysanız endişelenmeyin. Doğru cevabı aşağıda verdik…

Toplam 8 kibrit var!