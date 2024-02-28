Resimdeki 3 mantık hatasını 12 saniyede bulanlar yüksek IQ'lu çıkıyor! Hemen kendini test et! Resimdeki mantık hatalarını bulabilenler yüksek IQ'lu kabul ediliyor. Bakalım resimdeki mantık hatalarını bulabilecek misiniz?

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Yeni bir görsel zeka testi ile sizlerleyiz. Vereceğimiz görseldeki mantık hatalarını bulmanızı istiyoruz.

Bilindiği üzere görsel zeka testleri, kişilerin görsel algıları, dikkatleri ve problem çözme becerilerini ölçmeyi amaçlayan testlerdir.

Bu tip testler kişilerin görsel öğeleri analiz etmelerini, ilişkiler kurmalarını ve desenleri tanımlamalarını hedefler.

Görsel zeka testlerinde bulunan mantık hataları, genellikle resimlerdeki desenlerin veya şekillerin birbirleriyle uyumsuz olması, tutarsızlık içermesi veya beklenen bir desenin dışında bir örüntünün olması şeklinde olabilir.

Aşağıdaki resimde birden fazla mantık hatası bulunuyor. Bakalım görseldeki mantık hatalarının kaç tanesini bulabileceksiniz..

Bu görsel testler kişinin problem çözme yeteneklerini, hızını ve yaratıcılığını değerlendirmede yardımcı olabilir.

Peki siz bu resime baktığınızda kaç tane mantık hatası bulabildiniz?

Görselde bulunan mantık hatalarını kimileri ilk bakışta görürken kimileri ise uzun süre bakmasına rağmen farkedemiyor.

Görselde bulunan mantık hatalarını bulamayanlar için testin cevabını paylaşıyoruz.

Resimdeki mantık hataları

Verdiğimiz görselde 3 farklı mantık hatası bulunuyor. İşte bu hatalar;

1 - 9 numaralı oyuncunun fazladan bir eli bulunuyor.

2 - Tribünde bir uzaylı oturuyor

3 - Oyuncu basketbol topu yerine futbol topu tutuyor.