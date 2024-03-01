Resimdeki ayıyı görebilenler, şahin gibi keskin gözlü sayılıyor... Dikkat gerektiren görsel test! Resimdeki ormanlık alanda gizlenmiş bir ayı bulunuyor. Bakalım ayıyı ilk bakışta bulabilecek kadar dikkatli misiniz?

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Sosyal medyada paylaşılan dikkat testleri insanların dikkat seviyesini ölçmeye yönelik eğlenceli testlerdir.

Yüksek zekaya sahip kişilerin çok kısa sürede çözebildiği bir bulmaca ile sizlerleyiz.

Aşağıda vereceğimiz resmin içerisinde gizlenmiş ayıyı bulmak son derece zorlayıcı ve keyifli olacak.

Resimde ormanlık alanda bulunan ev ve ağaçların arasına gizlenmiş bir ayı var.

Sadece dikkatlice bakan kişiler resmin içine saklanmış ayıyı farkedebiliyor.

Peki siz görseldeki ayıyı bulabilecek misiniz? İşte sosyal medyayı sallayan o görsel...

Ayıyı bulmak ilk bakışta çok zor gibi görünüyor ancak dikkatli bakarak kısa sürede resimdeki ayıyı bulmanız mümkün.

Sadece dikkatli ve zeki insanlar saniyeler içerisinde görseldeki ayıyı fark edebiliyor.

Eğer sizde kısa sürede ayıyı bulduysanız son derece dikkatli bir kişisiniz demektir.

Resimdeki ayıyı bulamayanlar için işte testin cevabı;