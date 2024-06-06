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Resimdeki baykuşu görebilenler, kartal kadar keskin gözlü sayılıyor...

Resimdeki baykuşu görebilenler, kartal kadar keskin gözlü sayılıyor... Dikkat gerektiren yeni bir görsel test ile sizlerleyiz. Resimde gizlenmiş bir baykuş bulunuyor. Bakalım bu baykuşu ilk bakışta bulabilecek kadar dikkatli misiniz?