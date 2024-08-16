Resimdeki farklı harfi bulmak için 5 saniyeniz var! Şahin gözler iş başına... Görsel zeka testleri, insanların zihinsel hızlarını ve farkındalıklarını ölçmek için kullanılan eğlenceli testlerdir. Dikkatli kişilerin kısa sürede çözebildiği yeni bir test ile sizlerleyiz. İşte o test...

Editör: Salih Demirgan

Yeni bir görsel bulmaca ile daha sizlerleyiz. Bu tür testlerde sizden istenilen farklı olan nesneyi en kısa sürede bulmak.

Vereceğimiz resimdeki farklı harfi 5 saniyede bulmak için çok dikkatli olmanız gerekiyor.

Paylaştığımız görselde bir sayfa dolusu 'B' harfi yer alıyor. Ancak bu 'B' harfleri arasına gizlenmiş farklı bir harf daha bulunuyor.

Resimdeki farklı harfi bulmak için sadece 5 saniyeniz var.

İşte o resim...

Farklı olan harfi 5 saniyede görebildiniz mi? Eğer bu süre içerisinde farklı olan harfi görebildiyseniz bu sizin son derece dikkatli ve yüksek IQ'lu biri olduğunuzun göstergesi olabilir.

Eğer resimdeki farklı harfi bulamadıysanız üzülmeyin. Testin cevabını aşağıda paylaşıyoruz.

5...

4...

3...

2...

1...

Süre doldu...

Farklı olan harfi bulamayanlar için testin cevabı...

Resimde bir adet 'P' harfi yer alıyordu.