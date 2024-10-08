Resimdeki farklı harfi nerede? 100 kişiden 1'i ilk bakışta farkediyor...

Farklı olanı bulmaya dayalı zeka testleri kişilerin dikkatini test etmeye yarıyor.
Son dönemde sıkça karşımıza çıkan bu dikkat testleri kullanıcıların büyük ilgisini çekiyor.
İnternette paylaşılan bir fotoğrafta kullanıcılardan resimdeki farklılığı en kısa sürede bulmaları istendi.
Teste katılanların '1' sayısı ile dolu olan resimde farklı olan simgeyi kısa sürede bulmaları gerekiyor.
Resimde '1' dışında bir harf bulunuyor. Peki, siz resime bakınca harfi kaç saniyede bulabileceksiniz?
Hadi dikkatinizi test etmeye başlayın...
İşte o görsel...
Resimde çok sayıda '1' bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane harf yer alıyor.
Bu tür görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.
Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor.
İşte resimdeki harfin bulunduğu yer...