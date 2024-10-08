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Resimdeki farklı harfi nerede? 100 kişiden 1'i ilk bakışta farkediyor...

Resimdeki farklı harfi nerede? 100 kişiden 1'i ilk bakışta farkediyor... Bu zeka testinde, resimdeki harfi bulmaya çalışacaksınız. Sadece çok dikkatli olan insanlar harfi 4 saniyede bulabiliyor. Hemen teste başlayın...