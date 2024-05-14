Resimdeki farklı sayıyı 5 saniyede bulanların IQ'su 130 üzeri çıkıyor... Sosyal medyada paylaşılan bir test gündem oldu. Peki, siz bu resimde farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabileceksiniz? Süreniz başladı...

ensonhaber.com

Optik illüzyon testleri gibi farklı sayıyı bulma testleri de kişilerin dikkatini test etmeye yarıyor.

Son dönemde sıkça paylaşılan bu tür dikkat testleri kullanıcıların büyük ilgisini çekiyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta kullanıcılardan farklı olan sayıyı en kısa sürede bulmaları istendi.

Teste katılanların '513' sayısı ile dolu olan resimde farklı sayıyı en kısa sürede bulmaları gerekiyor.

Resimde '513' dışında 1 farklı sayı daha bulunuyor. Peki, siz resime bakınca farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabileceksiniz?

Hadi test etmeye başlayın...

İşte o görsel...

Resimde çok sayıda '513' bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane var ve o diğerlerinden farklı.

Bu tür görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor.

İşte resimdeki farklı sayının yeri..