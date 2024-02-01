Resimdeki gizli çocuğu 6 saniyede fark eden, Müfettiş Gadget IQ'lu sayılıyor... Göz gücü yüksek kişiler, resimde gizlenen çocuğu 6 saniyede fark edebilir. Yapabilir misin? Şimdi öğrenmek için bu mücadeleyi deneyin!

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İllüzyon kelimesi , alay etmek veya kandırmak anlamına gelen Latince illudere fiilinden türetilmiştir . Optik yanılsama resimleri insan zihnini kandırmak için tasarlanmış olup aynı zamanda bireyin zekasını ve dikkatini belirlemeye yönelik en basit testlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Yukarıda paylaşılan görselde okuyucuların karşısına bir açık hava sahnesi sunuluyor.

Düşen yapraklar sonbahar ya da sonbahar olduğunu gösteriyor.

Bir kadının çöp kutusunun yanında durup bir şey aradığı görülüyor.

Aslında resimde bir yere saklanmış bir çocuğu arıyor.

Onu 6 saniyede bulabilir misin?

Zamanınız şimdi başlıyor!

Resmi dikkatlice kontrol edin.

Çocuğu fark ettin mi?

En yüksek görsel beceriye sahip kişiler, gizli çocuğu ilk fark edecekler.

Süre dolmadan görsele son bir kez bakın.

İşte çözüm:

Çocuğun çöp kutusunda saklandığı görülüyor; Açıkça görülebilen sarı saçları var.