Resimdeki kediyi görebilenler, kartal kadar keskin gözlü sayılıyor... Dikkat gerektiren görsel test! Resimdeki odunların arasına gizlenmiş bir kedi bulunuyor. Bakalım kediyi ilk bakışta bulabilecek kadar dikkatli misiniz?

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Yüksek zekaya sahip kişilerin kısa sürede çözebildiği bir bulmaca ile sizlerleyiz.

Aşağıda vereceğimiz resmin içerisinde gizlenmiş kediyi bulmak son derece zorlayıcı olacak.

Resimde ormanlık alanda bulunan odun parçaları yer alıyor. Ve bu odunların arasına gizlenmiş bir kedi var.

Sadece dikkatlice bakan kişiler resmin içine saklanmış kediyi bulabiliyor.

Peki siz kediyi bulabilecek misiniz? İşte kedinin saklı olduğu o görsel...

Kediyi bulmak ilk bakışta çok zor gibi görünsede dikkatli bakarak kısa sürede kediyi bulmanız mümkün.

Bu gerçekten zor gibi görünsede dikkatli ve zeki insanlar saniyeler içerisinde kediyi fark edebiliyor.

Eğer sizde kısa sürede kediyi fark ettiyseniz son derece dikkatli birisiniz demektir.

Resimdeki kediyi bulamayanlar için işte testin cevabı;