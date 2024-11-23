Resimdeki köpeği 10 saniyede bulanların IQ'su en az 130 çıkıyor!

Hüseyin Topuz

Yüksek zekaya ve dikkate sahip kişilerin kısa sürede çözebildiği yeni bir bulmaca ile sizlerleyiz.

Aşağıda vereceğimiz resmin içerisinde gizlenmiş köpeği bulmak bazıları için son derece zorlayıcı olacak.

Resimde karla kaplı ormanlık alanda bulunan ağaçlar yer alıyor. Bu odunların arasına gizlenmiş bir köpek var.

Yalnızca dikkatlice bakan kişiler resmin içerisine saklanmış köpeği saniyeler içerisinde bulabiliyor.

Peki siz resimdeki köpeği bulabilecek misiniz? İşte köpeği saklı olduğu o resim...

Köpeği bulmak ilk bakışta çok zor gibi görünsede dikkatli bakarak kısa sürede kediyi bulmanız mümkün.

Sadece çok dikkatli bakan insanlar saniyeler içerisinde resimdeki köpeği fark edebiliyor.

Eğer sizde kısa sürede köpeği fark ettiyseniz son derece dikkatli birisiniz demektir.

Resimdeki köpeği bulamayanlar için işte testin cevabı;