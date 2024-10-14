Resimdeki tek boynuzlu atı 4 saniyede bulan, zeka küpü sayılıyor

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Görsel beceri testleri, zihninizi çalıştırmanın ve eleştirel düşünme yeteneğinizi geliştirmenin eğlenceli yollarından biridir.

Şifre çözme, hata bulma ya da resimdeki gizli nesneyi fark etme gibi zeka oyunları, problem çözme becerilerinizi test ederken aynı zamanda konsantrasyonunuzu artırır.

Bu tür bulmacalar, beyin için harika bir egzersiz kaynağıdır.

Peki siz ne kadar dikkatlisiniz? Şimdi kendinizi test edin!

Yukarıda paylaşılan görselde 12 adet unicorn yer alıyor.

Tüm tek boynuzlu atlar birbirine benziyor gibi görünse de aralarından bir tanesi farklı.

Göreviniz farklı olan atı 4 saniye içinde bulmak.

Farklı olan atı bulan okuyucularımızı tebrik ederiz.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, cevabı aşağıda!