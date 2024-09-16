Resimdekilerden hangisi uzaylı? 5 saniyede bulun, zekanızı konuşturun Eğer IQ’nuz 120’nin üzerinde olduğunu düşünüyorsanız, size harika bir zeka testi sunuyoruz! Resimdeki kişilerden biri uzaylı. Göreviniz uzaylıyı 5 saniye içinde bulmak…

Haber Merkezi

Beyin jimnastiği oyunları sadece klasik bilmeceler ve bulmacalarla sınırlı değil; aslında bunlar, kılık değiştirmiş zihin egzersizleridir.

Her boyutta ve şekilde karşımıza çıkan bu zorlayıcı sorular ve problemler, düşünme becerilerinizi yaratıcı ve alışılmadık yollarla test etmek için tasarlandı.

Ayrıca, zeka oyunları harika bir sosyal aktivite olabilir. Ailenizle veya arkadaşlarınızla birlikte bulmacaları çözerken, kimin daha hızlı düşündüğünü görmek için keyifli meydan okumalar yapabilirsiniz.

Bugün, görme yeteneğinizi ve odaklanma becerilerinizi zorlayacak bir zeka sorusuyla karşınızdayız.

Yukarıda sunulan bulmacada, kişilerden biri uzaylı. Göreviniz bu uzaylıyı 5 saniye içinde bulmak.

Eğer bulduysanız tebrikler! Görsel becerileriniz oldukça yüksek.

Cevabı çözemediyseniz, pes etmeyin! Zamanlayıcı olmadan çözmeyi deneyebilirsiniz.

Hala bulamadıysanız, cevap için aşağı kaydırın.

KAYNAK: apps.apple.com