Resmen duyurdular: Sergen Yalçın Süper Lig’e geri dönüyor! İşte yeni takımı Son olarak Süper Lig’de Beşiktaş’ı çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın için bombayı patlattılar. Deneyimli teknik adam Süper Lig’e geri dönüyor. Yeni takımı futbol tutkunlarına şok etkisi yaratacak.

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Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden biri olarak kabul edilen Sergen Yalçın, 2020/21 sezonunda Beşiktaş'ın başında çifte kupa kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile nefes kesen bir şampiyonluk yarışına girmiş ve averaj farkıyla şampiyonluğu kucaklamıştı.

Aynı sezon Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde unutulmaz bir dönem yaşamıştı.

Ancak bu başarı dolu dönemin ardından, Beşiktaş'ın koltuğunu devralan farklı teknik direktörler geldi. Sergen Yalçın ise bu süreçte birçok takımdan teklif almasına rağmen, bir süre dinlenmeyi ve yeni bir proje için doğru zamanı beklemeyi tercih etti.

A Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği de iddia edilen Sergen Yalçın ile ilgili sürpriz bir bomba gündeme geldi.

Samsunspor'a geliyor!

Samsunspor’un, yakın zamanda teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırması bekleniyor.

Sports Digitale'nin haberine göre; Süper Lig'in yeni takımlarından Samsunspor, Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirdi. Sosyal medyada ise deneyimli çalıştırıcının görüşmesinin olumlu geçtiği iddia ediliyor.

Karadeniz ekibi, Süper Lig'de oynadığı 5 maçta topladığı 1 puanla ligin son sırasında yer alıyor.