Resmen satışa çıktı: 17.000 TL’si olan arsa sahibi olacak Yatırım yapmayı düşünenler için kaçırılmayacak fırsat! Milli Emlak, o şehirde 17.000 TL’ye arsa satışı yapıyor. Kaçıran pişman olacak.

Haber Merkezi

Yatırım yapmak isteyenler için Milli Emlak’tan büyük fırsatlar gelmeye devam ediyor.

Milli Emlak, Türkiye genelinde sunduğu uygun fiyatlı arsa, tarla, arazi ve bina satışlarıyla vatandaşlara tapu sahibi olma imkanı tanıyor.

Resmi sayfasında her gün "sudan ucuz" satış ilanları yayınlayan Milli Emlak, özellikle arsa sahibi olmak isteyenlere cazip yatırım fırsatları sunuyor.

Resmi sayfasında bu kez Sivas'ta ucuza arsa satışını duyurdu.

MİLLİ EMLAK'TAN BÜYÜK FIRSAT

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olan Milli Emlak'ın resmi sayfasındaki ilana göre Sivas’ın Ulaş ilçesinde 17 bin liraya arsa satışı gerçekleştirecek.

İhale yolu ile satışa çıkarılacak arsa için 5 bin 100 TL teminat bedeli istenirken, ihale 26 Eylül saat 11.30’da yapılacak.

SATIŞ BİLGİLERİ

Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺17.000,00

Teminat Bedeli: ₺5.100,00

Uygun Yüzölçümü: 85,63 m²

İhale Tarihi: 26/09/2024

İhale Saati: 11:30

İhale Yeri: Sivas

İletişim Adresi: https://sivas.csb.gov.tr/

Telefon: (346) 2270373