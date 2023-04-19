Resmi Gazete bugün: Hangi kararlar yer aldı? ( 19.04.2023) Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 19 Nisan Çarşamba 2023 tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete'nin son kararları...

Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor... Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 19 Nisan Çarşamba 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu. Peki, 19 Nisan Çarşamba 2023 Resmi Gazete sayısında neler var? YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Bitlis Eren Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği –– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2022 Tarihli ve 2017/36186 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 8/3/2023 Tarihli ve 2019/5577 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 8/3/2023 Tarihli ve 2019/11417 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2023 Tarihli ve 2018/11836 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri