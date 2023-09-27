Resmi Gazete bugün I Hangi atamalar yer aldı? Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 27 Eylül 2023 Çarşamba tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete'nin son kararları...

ensonhaber.com Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor... Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 27 Eylül Çarşamba 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu. Peki, 27 Eylül 2023 Resmi Gazete sayısında neler var? YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2022/115, K: 2023/52 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 13/7/2023 Tarihli ve E: 2022/47, K: 2023/124 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2023 Tarihli ve 2018/14133 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2023 Tarihli ve 2019/25202 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2023 Tarihli ve 2020/5084 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri