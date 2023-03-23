Resmi Gazete bugün I Hangi atamalar yer aldı? Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 23 Mart Perşembe 2023 tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete'nin son kararları...

Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor... Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 23 Mart Perşembe 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu. Peki, 23 Mart Perşembe 2023 Resmi Gazete sayısında neler var? YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/158, 159, 160, 161, 162, 163) TEBLİĞLER –– 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ –– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/7) YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2022/59, K: 2022/111 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2023/21, K: 2023/22 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2023/1, K: 2023/33 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2023 Tarihli ve 2020/3264 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 31/1/2023 Tarihli ve 2020/6926 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri